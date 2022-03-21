Не уехать, не приехать: челябинцы жалуются на общественный транспорт

Жители Челябинска жалуются на проблемы с общественным транспортом: из отделенных районов утром не уехать, вечером – не приехать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос обсуждался сегодня на аппаратном совещании в мэрии.

По словам главы города Натальи Котовой, претензии поступают из Металлургического района, из микрорайона Чурилово, много проблем возникает в микрорайоне Парковый. Есть вопросы по проспекту Победы.

Чаще всего челябинцы жалуются, что утром, когда люди едут на работу, автобусы и маршрутки нарушают расписание (некоторые просто не выходят на линию), а после 20:00 транспорт перестает ходить от слова «совсем».

«Вечером после 20:30 вообще не уехать в Чурилово, – написала в одном из городских чатов жительница города. – Все маршрутки и набиты людьми. Приходится стоять на остановке по 30-40 минут в ожидании более или менее свободного транспорта. Автобус в это время ходит очень редко.

Так же за микрорайоном Чурилово существует деревня Чурилово, до которой просто не ходит транспорт. По Курганскому шоссе ходят маршрутки, но остановочного комплекса на трассе не имеется. Маршрутки останавливаются только в п. Петровский. И приходится идти пешком в обратном направлении. Утром в город со стороны Курганского шоссе просто не уехать. Маршрутки пролетают мимо.

Со стороны Чурилово можно доехать только до остановки Центральная проходная. Однако в садах и деревне за садами тоже живут люди, которые вынуждены ходить вдоль садов по не освещённой дороге».

Городскому управлению транспорта поручено обсудить ситуацию с региональным министерством дорожного хозяйства и транспорта.

Челябинск, Павел Зварзин

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