За 2 года пандемии ковидом официально переболели 9 процентов южноуральцев

В Челябинской области за сутки выявлено 591 новый случай коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 15 зараженных.
Напомним, первый случай коронавируса на Южном Урале был выявлен 20 марта 2020 года в Миассе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за два года пандемии в Челябинской области выявлено 312 тысяч 855 заболевших. То есть, официально инфицировано 9% жителей региона. От инфекции умерли 7 тысяч 309 южноуральцев – 2,3% от числа заболевших.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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