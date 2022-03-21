В Магнитогорске прощаются с 19-летним солдатом, погибшим на Украине

В Магнитогорске прощаются с 19-летним Алексеем Кузьминым, погибшим во время спецоперации российских войск на Украине.

В Центре патриотического воспитания молодежи Магнитогорска сообщили, что Алексей Кузьмин окончил школу №17 и курс по подготовке сварщиков.

Администрация города выразила соболезнования семье погибшего солдата и пообещала оказать необходимую помощь.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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