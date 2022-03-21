В Магнитогорске прощаются с 19-летним солдатом, погибшим на Украине

В Магнитогорске прощаются с 19-летним Алексеем Кузьминым, погибшим во время спецоперации российских войск на Украине.
В Центре патриотического воспитания молодежи Магнитогорска сообщили, что Алексей Кузьмин окончил школу №17 и курс по подготовке сварщиков.
Администрация города выразила соболезнования семье погибшего солдата и пообещала оказать необходимую помощь.
Магнитогорск, Павел Зварзин
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube