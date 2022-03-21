Челябинского депутата, обвиняемого по делу о взятке, отказались выпускать из СИЗО

Депутат Курчатовского райсовета Челябинска оставили в следственном изоляторе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, апелляционная инстанция областного суда рассмотрела жалобу стороны защиты депутата Курчатовского районного совета Челябинска от партии «Единая Россия» Вячеслава Ершова, обвиняемого в даче взятки в значительном размере.

Напомним, парламентария задержали 3 марта с поличным при передаче взятки в значительном размере сотруднику государственного казанного учреждения за совершение незаконных действий по выдаче разрешительной документации. По информации ряда источников, он пытался узаконить свои права на земельный участок, оказавшийся на землях лесного фонда.

5 марта суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании в отношении Ершова меры пресечения. Приняв во внимание наличие у депутата возможности повлиять на свидетелей, судья постановил отправить его в СИЗО на 2 месяца.

Это решение оспорили адвокаты единоросса. «Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест с учетом признания вины, состояния здоровья обвиняемого и родственников, указав, что обвиняемый не скроется и не будет препятствовать расследованию», – уточнили в надзорном ведомстве.

Однако областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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