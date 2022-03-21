За неделю на Южном Урале два животных погибли от бешенства

За третью неделю марта в Челябинской области от бешенства погибли 2 животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, с 14 по 18 марта на территории региона пали от бешенства два животных: дикая лиса, забежавшая в частный двор Наследницкого разъезда Брединского района, и домашняя собака на частном подворье в 10 километрах от трассы Сычево-Лазурное в Красноармейском районе.

Всего с начала марта от смертельного вируса пало 6 животных. Кроме того, 5 животных погибли в январе и 4 – в феврале.

Населенные пункты, где выявлены больные и погибшие животные, объявлены неблагополучными. По распоряжению правительства Челябинской области в них установлен карантин и проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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