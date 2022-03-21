Южноуральцы раскачали Telegram

В марте текущего года Telegram впервые в России обошёл WhatsApp, став самым популярным мессенджером в стране. Сервис начал активно расти с 24 февраля – к примеру, в Челябинской области интернет-трафик с этого периода увеличился сразу в 2 раза. К таким выводам пришли аналитики МегаФона после анализа активности с помощью инструментов Big Data.

За первые две недели марта доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах на Южном Урале увеличилась с 59% до 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Жители региона активнее других осваивали этот инструмент общения – рост оказался выше общероссийского показателя на 9%.

Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим мессенджерам и соцсетям: Telegram стал не только инструментом общения, но одним из главных источников информационного контента.

Доля WhatsApp в регионе сократилась с 34% до 22%, теперь он занимает второе место по объему трафика. Доля Viber также снизилась: с 7% до 6%.

Популярность Telegram растет почти на всей территории России. Если на конец 2021 года сервис был главным средством общения в 55 регионах, то сейчас лидирует в 82. Исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня – там самым популярным мессенджером остается WhatsApp.

Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь расходует на сервис 101 Мб трафика, пользователи WhatsApp – 26 Мб, Viber – 8 Мб.

Челябинск, Павел Зварзин

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