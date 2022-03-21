В России каждый второй покупатель озабочен поисками максимально дешевых товаров

Половина жителей России озабочены поиском наиболее привлекательных по цене товаров.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», рост цен на продукты замечают уже 98% покупателей в России. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободная касса» со ссылкой на исследование NielsenIQ.
При это все больше покупателей стремятся сэкономить на покупках и ищут новые пути оптимизации бюджета. Эта тенденция прослеживается на протяжении последних трех лет.
Так, если в 2019 году цены на те или иные продукты могли вспомнить лишь 7% респондентов, то в 2021 – уже 25%.
Каждый второй покупатель (49%) предпринимает серьезные усилия для поиска самых выгодных цен.
Для оптимизации бюджета россияне готовы сокращать объемы потребления, переключиться на более дешевые бренды или СТМ (собственные торговые марки ритейлеров), уйти в магазины с более низкими ценами и искать ценники со скидками.
Менее распространенными стратегиями являются покупки в больших упаковках, позволяющие приобрести товары по более выгодной цене, и сокращение потребления импортных продуктов.
К примеру, четыре из десяти россиян готовы сменить магазин в поисках более выгодного предложения. За последние три года количество таких покупателей выросло более чем в три раза: с 12% в 2019 до 38% в 2021 году.
73% жителей России сравнивают цены на большинство продуктов в онлайн- и офлайн-магазинах. И каждый четвертый респондент отметил, что на онлайн-площадках ценники ниже, чем в офлайн-магазинах. Как следствие, по итогам 2021 года второй по популярности миссией онлайн-шопинга стала покупка товаров повседневного спроса по сниженной стоимости.
Средний чек онлайн-покупки вырос сразу на 16% – до 2 тысяч 811 рублей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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