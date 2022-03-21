Челябинцы требуют отменить запрет на проведение публичных мероприятий

На правительство Челябинской области подали в суд с требованием разрешить проведение публичных мероприятий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с иском к правительству Южного Урала в Челябинский областной суд обратились руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков и правозащитник Василий Московец. Об этом Щербаков сообщил в собственном телеграм-канале.

Напомним, 22 февраля этого года исполняющий обязанности председателя правительства Челябинской области Виктор Мамин подписал распоряжение о внесении изменений в постановление регионального кабинета министров от 18 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности», изданное в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Февральский документ запрещал проведение на территории Южного Урала акций, «за исключением публичных мероприятий, проводимых федеральными органами исполнительной власти или правительством Челябинской области». Новый запрет привычно объяснялся необходимостью защиты южноуральцев от коронавируса.

«Считаю это лукавством, так как данный запрет не коснулся мероприятий, которые могут проводить и проводят органы исполнительной власти. Тем более, его введение совпало со снижением уровня заболеваемости и отменой ряда других ограничений, например: обязательные QR-коды, массовые мероприятия внутри помещений», – заявляет Ярослав Щербаков.

Действительно, 11 марта сего года власти Южного Урала полностью отменили действие в области требования о наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от ковида, для посещения учреждений культуры, торговли, спорта и ряда других сфер. Ранее были сняты ограничения по численности участников для спортивных и культурных мероприятий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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