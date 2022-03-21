В Челябинске на дороги и перекрестки снова вывалят тонны химикатов

Челябинцев предупредили о возможной обработке магистралей противогололедными материалами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, по прогнозам синоптиков предстоящей ночью температура воздуха опустится ниже нуля градусов, ожидается выпадение осадков в виде мокрого снега.

«При необходимости подрядчиками будет выполняться обработка противогололедными материалами опасных участков, спусков, подъемов, мостовых сооружений и перекрестков, – уточнили представители городских властей. – Все обработанные дороги будут очищены от снега и соли в установленные сроки».

В пресс-службе мэрии заверили, что использование противогололедных материалов в городе строго регламентировано, за этим ведется особый контроль.

В преддверии очередного снегопада челябинских водителей просят быть внимательными и осторожными в пути, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не мешать снегоуборочной технике.

Челябинск, Виктор Елисеев

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