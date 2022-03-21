В Челябинском зоопарке появился маленький царь зверей

Из Барнаула в Челябинск прибыл детеныш африканского льва.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского зоопарка, прибывшему в учреждение львенку всего 5 месяцев, за которые маленький хищник уже успел набрать добрых 30 килограммов.

Детеныш прибыл из Барнаульского зоопарка, в котором львы содержатся в уличном вольере и адаптированы к минусовым температурам. «Родился котенок в октябре 2021. У родителей новосела, льва Алтая и львицы Аи, это уже второй помет, в котором родилось 2 самца. С юного возраста львенок контактировал с людьми, очень расположен к человеку, не проявляет агрессии», – рассказали представители Челябинского зоопарка.

Ближайший месяц малыш будет находиться на карантине и проходить все обязательные ветеринарные мероприятия: обработка от гельминтов, исследование на дерматофитозы и эндопаразитов, адаптация к новому рациону.

А челябинцы пока могут придумать новому обитателю зоопарка имя: конкурс на оригинальную кличку новосела уже открыли в социальных сетях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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