Челябинцам представят масштабную композицию каслинского литья

Челябинский музей представит выставку каслинского литья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе музея истории Южного Урала, выставка «Уральское чудо. Чугунное кружево» откроется 25 апреля.

«Каслинское литье отличают жанровое многообразие и широта направлений: от изящного настольного сувенира до масштабных архитектурных конструкций. Оно поистине универсально. Произведения каслинских мастеров украшают интерьеры, воспроизводят скульптурные портреты знаменитых людей, чугунное кружево встречает нас на улицах городов в виде ажурных оград и решеток, декора зданий и набережных. Без искусства уральских скульпторов и литейщиков невозможно себе представить роскошное убранство Москвы и Санкт-Петербурга», – рассказали представители учреждения.

Каслинское художественное литье из чугуна широко представлено в музейных и частных коллекциях, но возможность наиболее полно познакомиться с ним представляется не так часто. Тем больший интерес может представлять проект, подготовленный специалистами Государственного исторического музея Южного Урала. В экспозиции будет представлено более 100 предметов из собственных фондов музея, а также из коллекций Каслинского историко-художественного музея, Екатеринбургского музея изобразительных искусств и Каслинского завода архитектурно-художественного литья.

Экспонаты будут представлены в хронологическом порядке: от самых ранних произведений, созданных в первой половине ХIХ века, до наших дней. Среди них как широко известные сюжеты, выпускавшиеся большими тиражами, так и раритетные экземпляры, предметы с интересной историей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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