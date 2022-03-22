22 марта ожидаются следующие события – Челябинск

17:00 Челябинск – Собрание консультационно-дискуссионного клуба «Поле нечитаное» в рамках фестиваля «Дни фантастики»: обсуждение романов «Солярис» Станислава Лема и «Отель «У погибшего альпиниста» Аркадия и Бориса Стругацких (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, выставочный зал)