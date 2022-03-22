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Вторник, 22 марта 2022, 04:26 мск

Новости Челябинск

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22 марта ожидаются следующие события – Челябинск

22.03.2022, вторник

  • 10:00 Челябинск – Конференция, посвященная информационным технологиям в туризме (гостиница «Малахит», ул. Труда, 153)

  • 11:00 Челябинск – Заседание Челябинской городской Думы (пл. Революции, 2)

  • 13:00 Челябинск – Праздник весеннего равноденствия – Навруз (Южно-Уральский государственный университет, главный корпус, пр. Ленина, 76, второй этаж, актовый зал)

  • 14:00 Челябинск – Презентация проекта буккроссинга (книговорот) (сквер на улице Володарского у Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета)

  • 17:00 Челябинск – Собрание консультационно-дискуссионного клуба «Поле нечитаное» в рамках фестиваля «Дни фантастики»: обсуждение романов «Солярис» Станислава Лема и «Отель «У погибшего альпиниста» Аркадия и Бориса Стругацких (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, выставочный зал)

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