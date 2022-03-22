22 марта ожидаются следующие события – Челябинск

22.03.2022, вторник
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10:00 Челябинск – Конференция, посвященная информационным технологиям в туризме (гостиница «Малахит», ул. Труда, 153)
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11:00 Челябинск – Заседание Челябинской городской Думы (пл. Революции, 2)
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13:00 Челябинск – Праздник весеннего равноденствия – Навруз (Южно-Уральский государственный университет, главный корпус, пр. Ленина, 76, второй этаж, актовый зал)
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14:00 Челябинск – Презентация проекта буккроссинга (книговорот) (сквер на улице Володарского у Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета)
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17:00 Челябинск – Собрание консультационно-дискуссионного клуба «Поле нечитаное» в рамках фестиваля «Дни фантастики»: обсуждение романов «Солярис» Станислава Лема и «Отель «У погибшего альпиниста» Аркадия и Бориса Стругацких (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, выставочный зал)
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