В Челябинской области замедлились темпы снижения заболеваемости ковидом

В Челябинской области замедлились темпы снижения заболеваемости коронавирусом: если в середине марта число вновь выявленных случаев сокращалось примерно на 100 в день, то в последние дни – всего на 2 – 5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки, 21 марта, выявлено 588 заболевших – это на 3 меньше, чем накануне. Среди них 41 школьник – этот показатель равен количеству, зафиксированному 20 марта.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 14 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 313 тысяч 433 инфицированных. От инфекции умерли 7 тысяч 323 человека.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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