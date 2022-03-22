Жителям Ленинского района за поездку до железнодорожного вокзала придется платить больше

В Челябинске с 1 апреля отменят один из наиболее востребованных трамвайных маршрутов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске начали подспудно поднимать цены на проезд в общественном транспорте. Первыми ощутят это на себе жители Ленинского района.

Так, по данным министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в рамках транспортной реформы, призванной создать единую систему работы общественного транспорта на территории агломерации «Большой Челябинск», с 1 апреля полностью отменяется трамвайный маршрут №8, следующий от улицы Чистопольской (Ленинский район) до завода имени Колющенко (Советский район). Теперь из Ленинского района в другие части города будут ходить лишь два «длинных» трамвая: №18 «Чистопольская – ЧМК» и №22 «Чистопольская – Чичерина».

Именно этими маршрутами жителям Ленинского района предлагают воспользоваться для поездки от Чистопольской до ТРК «Куба». А вот если им необходимо будет проехать далее по маршрутной схеме трамвая №8 – до железнодорожного вокзала, придется пересесть на трамвай №7 «ЧГРЭС – Завод имени Колющенко». Либо пройти несколько десятков метров «Кубы» до остановки «Театр оперы и балета», где можно будет пересесть на трамваи №3 «ЧМК – Завод имени Колющенко», №5 «ЧТЗ – Завод имени Колющенко» (кстати, этот маршрут пересекается с 18-м и 22-м ранее – на остановках «Комсомольская площадь» и «Монтажный колледж»), №16 «Чичерина – Завод имени Колющенко», автобус №18 «Автобусный парк – Профилакторий», а также маршрутные такси №136 и №218.

При этом при пересадке на трамваи и автобус жители Ленинского района смогут воспользоваться единым пересадочным талоном, если уложатся в 60-минутный интервал. В этом случае за проезд до, например, железнодорожного вокзала им придется вместо прежних 20,70 – 23 рублей уже 25 рублей. Проезд в большинстве маршруток Челябинска стоит 28 рублей за поездку.

«Новый День Челябинск» в telegram

Интересно, что жители Ленинского района уже не первый раз страдают от решений «транспортных реформаторов». Так, в начале января горожане столкнулись с существенным ростом цен на проезд по автобусному маршруту, соединяющему улицу Чистопольскую и ЮУрГУ: вместо автобуса №83 начал ходить автобус №473, схему движения которого продлили до поселка Старокамышинск (Копейск). И воспользовавшись тем, что маршрут стал межмуниципальным, стоимость поездки на всем его протяжении установили в 35 рублей, отменив действие социальных льгот и транспортных карт.

Тогда власти быстро отыграли ситуацию назад, вернув оплату по внутригородским тарифам. Теперь это единственный маршрут, соединяющий Ленинский район с железнодорожным вокзалом. При этом схему движения трамвая №8 он дублировал на протяжении всего четырех остановок.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»