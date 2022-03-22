«Новый День Челябинск» меняет «прописку» в соцсетях

Дорогие друзья! В связи с последними событиями мы покинули Facebook и Instagram, заморозив там наши страницы. Но работу мы, конечно, не прекращаем.

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