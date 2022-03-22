Буккроссинг отменяется: в Челябинске накануне открытия украли арт-объект

В Челябинске украли арт-объект, призванный стать точкой по обмену книгами.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», открытие арт-объекта планировалось сегодня, 22 марта, в сквере на улице Володарского, рядом с главным корпусом Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (бывший ЧГПУ).
Еще вчера, 21 марта, о предстоящем событии объявила пресс-служба мэрии Челябинска. На площадке собирались установить отреставрированный старый холодильник, выкрашенный в красный цвет. Арт-объект намеревались задействовать в качестве книжного шкафа. «Все желающие могут принести книги для размещения в новом арт-объекте, установленном в сквере для этих целей. Кстати, у этого красного холодильника очень интересная история, которую обязательно расскажут на презентации», – сообщали представители городских властей.
Теперь история холодильника стала еще интереснее
Однако сегодня в администрации заявили об отмене анонсированного мероприятия. «Несмотря на то, что красный холодильник закрепили крепкими тросами, минувшей ночью он пропал», – рассказали в пресс-службе мэрии.
Чиновники уточнили, что территория сквера оборудована камерами видеонаблюдения, которые могли зафиксировать похитителей. В настоящее время готовится заявление в полицию.
Челябинск, Виктор Елисеев
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