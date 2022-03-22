Управление транспорта Челябинска ликвидировали

В Челябинске окончательно ликвидировали городское управление транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской Думы, такое решение утвердили сегодня, 22 марта, депутаты муниципального парламента.

Парламентарии одобрили предложение администрации города о внесении изменений в структуру мэрии. Согласно решению городской Думы, управление транспорта исключено из структуры администрации города. Его заменил отдел транспорта.

Изменения связаны с продолжающейся транспортной реформой и перераспределением полномочий между органами государственной власти Челябинской области и органами местного самоуправления по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Напомним, что в 2020 году начался процесс передачи данных полномочий субъекту, который завершился с окончанием переходного периода 31 декабря 2021 года. С 1 января 2022 года сферу общественного транспорта в Челябинске курирует министерство дорожного хозяйства и транспорта региона. До 2024 года под его контроль должны перейти все вопросы организации общественного транспорта в агломерации «Большой Челябинск», включающей помимо областного центра ряд близлежащих муниципалитетов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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