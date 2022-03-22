В деле первого замглавы уральского района появился новый эпизод

Первого заместителя главы Ашинского района подозревают в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в отношении первого заместителя главы Ашинского района Семена Авраменко и двух предпринимателей возбуждено уголовное дело по подозрению в получение и даче взятки соответственно, а также в посредничестве во взяточничестве.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали высокопоставленного чиновника в конце декабря прошлого года в ходе расследования уголовного дела о приобретении земельных участков и жилья для детей-сирот. Сначала речь шла о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). Но сейчас потом дело переквалифицировали по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, заместитель главы района получил 50 тысяч рублей за заключение муниципального контракта на приобретение жилья для детей-сирот.

Теперь в деле чиновника появился новый эпизод. По информации представителей СКР, его подозревают в том, что в 2020-2021 годах, что он получил от предпринимателей более 300 тысяч рублей за проведение оплаты по контрактам на продажу квартир, предназначенных детям-сиротам.

Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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