В Магнитогорске подростки ограбили кондуктора трамвая

В Магнитогорске подростки напали в трамвае на кондуктора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в трамвае, следовавшем по одному из маршрутов в Правобережном районе Магнитогорска.

На девушку-кондуктора напали пассажиры. Как пишет «Верстов.Инфо», по предварительной информации, молодые люди, одному из которых 15 лет, другому – 19 лет, набросились на молодую сотрудницу «Маггортранса». Применив насилие, они отобрали у девушки смартфон и около 8 тысяч рублей выручки.

В полиции факт инцидента подтвердили, но косвенно. Подробности в силовых ведомствах не раскрывают, так как один из фигурантов дела несовершеннолетний.

Челябинск, Виктор Елисеев

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