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Среда, 23 марта 2022, 04:11 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Спецпроекты

23 марта ожидаются следующие события – Челябинск

23.03.2022, среда

  • 09:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

  • 11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству (ул. Кирова, 114, каб. 504)

  • 11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Причины отчисления из образовательных учреждений» (Пресс-центр «Гранада Пресс»)

  • 12:00 Челябинск – Представителей СМИ познакомят с работой Центра гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР (Южно-Уральский государственный университет, общежитие №2, пр. Ленина, 78)

  • 13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

  • 14:00 Челябинск – Мастер-класс по приготовлению блюд башкирской кухни (баурсак и аш) в рамках Недели башкирской культуры (МУК «Центр народного единства», ул. Салютная, 22)

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