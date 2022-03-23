23 марта ожидаются следующие события – Челябинск

23.03.2022, среда
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09:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству (ул. Кирова, 114, каб. 504)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Причины отчисления из образовательных учреждений» (Пресс-центр «Гранада Пресс»)
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12:00 Челябинск – Представителей СМИ познакомят с работой Центра гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР (Южно-Уральский государственный университет, общежитие №2, пр. Ленина, 78)
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13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс по приготовлению блюд башкирской кухни (баурсак и аш) в рамках Недели башкирской культуры (МУК «Центр народного единства», ул. Салютная, 22)
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