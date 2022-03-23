В магазинах возникли проблемы с кассовыми чеками

В Челябинской области возникли проблемы с кассовыми чеками. В принципе, продавец имеет право от них временно отказаться, но тогда проблемы появятся уже у покупателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после введения в отношении России новых санкций в стране подорожало практически все. Только одни товары выросли в цене на дестки процентов, другие – в разы, а третьи – на порядок.

«Только что купила кассовую ленту. За это же количество рулончиков ровно месяц назад я платила 430 рублей. А сегодня 4500! – написала в паблике «Текслер, помоги!» Ирина Таболина. – В нашей стране есть ФАС? Или власти? Или хоть что-то подобное? Доллар вырос в 2 раза, а не в 10 раз!!!»

При этом в налоговой службе, ссылаясь на поставщиков, заявляют, что проблем с обеспечением рынка чековой лентой нет. Десятикратный рост цен в службе не комментируют, но сообщают, что в случае возникновения проблем чеки можно не выбивать:

«ФНС не планирует привлекать пользователей контрольно-кассовых терминалов к ответственности за отсутствие бумажного чека, если расчет зафиксирован на кассе, а чековой ленты нет из-за временного отсутствия на рынке, – цитирует «КП» пресс-секретаря управления федеральной налоговой службы по Челябинской области Юлию Бердникову. – В данном случае это объективное обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии вины».

Многие магазины в таких условиях переходят на электронные чеки, пересылая их покупателю на телефон или электронную почту.

Однако далеко не все соглашаются оставлять свои данные в магазинах, да и совсем обойтись без кассовой ленты продавец не может: «Без нее не работает эквайринг, а это значит, что покупатель не сможет расплатиться картой», – говорят продавцы.

Ряд торговых точек – в основном, мелких – уже требует от покупателей только наличный расчет. Некоторые продавцы предлагают расплатиться переводом по номеру телефона. «Перевод через телефон – это укрывательство доходов в бизнесе», – предупреждают коллег представители торговой отрасли.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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