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Среда, 23 марта 2022, 10:10 мск

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В Челябинской области от ковида умерли еще 15 человек

В Челябинской области за сутки выявлено 585 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 42 школьника.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 15 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 314 тысяч 28 инфицированных. От ковида умерли 7 тысяч 338 человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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