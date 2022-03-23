Военная прокуратура собирает жалобы южноуральцев на незаконный призыв на службу

Южноуральских призывников пригласили пожаловаться на нарушения их прав военкоматами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 1 апреля начинается весенняя призывная кампания.

В связи с проводимыми мероприятиями по призыву в военной прокуратуре Челябинского гарнизона создан консультативно-правовой центр. «Специалисты центра будут принимать и рассматривать обращения граждан, связанные с нарушением военными комиссариатами Челябинской области их прав на предоставление отсрочки, освобождения от призыва на военную службу и другими вопросами», – уточнили в городской администрации.

Обратиться за получением консультации можно по адресу: Челябинск, ул. Карла Маркса, 101 или по телефону доверия 8 (351) 724-30-62.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»