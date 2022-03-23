В Челябинской области вынесли приговор серийному насильнику

Насильнику, терроризировавшему жительниц Южного Урала десять лет назад, огласили приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Красноармейский районный суд признал 55-летнего жителя региона виновным в серии изнасилований и разбоев.

Преступления происходили с июня по август 2012 года. Южноуралец нападал в безлюдных местах на незнакомых женщин, насиловал их, после чего отнимал ценные вещи. После этого потребовал у них отдать ценности.

Так, в одну из ночей июня 2012 года у поселка Мирный Красноармейского района, будучи пьян, он изнасиловал незнакомку, угрожая ей убийством. В августе 2012 года, также ночью, нетрезвый южноуралец изнасиловал двух девушек в районе поселка Солнечный в Сосновском районе. После этого он потребовал у них отдать ему драгоценности. Опасаясь за свою жизнь, девушки передали насильнику свои вещи на сумму около 3 тысяч рублей.

В том же месяце, снова ночью и снова находясь в состоянии алкогольного опьянения, на границе Копейска и Красноармейского района южноуралец напал на незнакомку, угрожая, совершил иные действия сексуального характера и отнял у нее ценные вещи стоимостью 57 тысяч рублей.

Суд приговорил подсудимого к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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