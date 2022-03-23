В Троицком районе дети каждый день рискуют жизнью, садясь в школьный автобус

Суд обязал власти южноуральского муниципалитета привести в порядок дорогу, по которой каждый день ездит школьный автобус.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, о проблеме с автотрассой жительница Троицкого района рассказала на личном приеме регионального прокурора Карена Габриеляна.

Автомобильная дорога длиной 7,5 километров, соединяющая село Кадымцево с трассой Челябинск – Троицк – граница Казахстана, входит в сферу ответственности властей Троицкого района.

Выездная прокурорская проверка показала, что она не отвечает элементарным требованиям безопасности: на магистрали нет необходимых дорожных знаков, проезжая часть во многих местах повреждена, периодически на ней попадаются неорганизованные съезды.

При этом по дороге проходит маршрут школьного автобуса, перевозящего учеников Карсинской средней общеобразовательной школы из Кадымцево в Карсы и обратно. И при каждой поездке дети рискуют жизнью и здоровьем, уверены в надзорном ведомстве.

Прокуратура Троицкого района обратилась в суд с требованием обязать муниципальные власти привести магистраль в соответствие с требованиями ГОСТ. По решению суда, администрация Троицкого района должна сделать это до 1 ноября нынешнего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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