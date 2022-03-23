Челябинцы раскритиковали манеру Котовой выдавать черное за белое

Горожане раскритиковали отчет главы Челябинска Натальи Котовой об итогах работы властей в 2021 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о проделанной работе мэр градоначальница доложила муниципальному парламенту вчера, 22 марта. У депутатов городской Думы выступление чиновницы претензий не вызвало: отчет приняли единогласно.

Другую реакцию продемонстрировали горожане. Так, рассказ чиновницы о росте налоговых поступлений в бюджет столицы Южного Урала ряд экспертов сочли неуместным «хвастовством».

По словам г-жи Котовой, налоговые доходы города выросли в 2021 году на 12,1%, в том числе поступления от налога на доходы физических лиц – на 8,4%. Чиновница преподнесла это как большое достижение мэрии. «Подразумевалось, что это якобы означает существенный рост доходов жителей города. На самом деле тут нечем гордиться», – отмечает политолог Александр Подопригора.

Дело в том, что в целом по России инфляция по итогам года составила как раз 8,4%.

А в наступившем году цены растут гораздо быстрее: только за первую полную неделю марта общероссийская инфляция превысила 12,5% в годовом выражении.

«Это официальные данные – на деле она уже выше 20%, а по многим группам товаров – выше 50% и 100%. Считайте сами, насколько упали достаток и качество жизни челябинцев. При этом примерно на столько же (из-за той же инфляции) могут вырасти на бумаге доходы бюджета. Которые на столько же обесценятся – и так по кругу. В общем, мэру есть чем похвастаться – а главное, это самодовольство особенно уместно именно сейчас», – возмущается политолог.

Отмечают челябинцы и еще один нюанс в отчете Натальи Котовой. В качестве очередного достижения городских чиновников мэр преподнесла обновление подвижного состава общественного транспорта. «В 2021 году было закуплено 157 единиц низкопольных автобусов большого класса, использующих компримированный и сжиженный природный газ в качестве моторного топлива. Приобретено 10 трамваев, в текущем году их количество увеличится. Обновление троллейбусного парка планируется также в этом году», – заявила Котова.

Между тем, с 1 января 2021 года сфера общественных перевозок вышла из-под контроля городских властей. Теперь за нее отвечают региональные власти. И все изменения в отрасли никоим образом не зависят от городской администрации даже с формальной точки зрения.

Забавно, что обновлением общественного транспорта г-жа Котова козырнула в ходе заседания, в повестке которого стоял вопрос о ликвидации городского управления транспорта. Именно в связи с перераспределением полномочий между муниципальными и региональными властями.

Челябинск, Виктор Елисеев

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