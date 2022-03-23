В «Пятерочке» перестали работать выручай-карты

Торговые сети эконом-класса начали отказываться от клиентских программ. Так, в «Пятерочке» перестали действовать выручай-карты. Проблема не только челябинская – информация о том, что карты не работают поступает из разных городов страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выручай-карта стала бесполезной: с нее нельзя списывать баллы, и записать бонусы при покупке тоже не получится. В магазинах Челябинска ситуацию объясняют тем, что вышел из строя сервер. И предупреждают: до июня он точно не заработает.

В Екатеринбурге и Перми ситуацию объясняют техническими сложностями на стороне зарубежного подрядчика, в Кургане – модернизацией программы лояльности, в Ростовской области – перебоями в Интернете.

В самой компании заявляют, что проблемы возникли из-за перевода программы лояльности на новый процессинг – с зарубежной платформы на российскую с целью обеспечения стабильности работы и сохранности данных покупателей. И утверждают, что даже сейчас на карту лояльности можно начислять баллы за покупки и получать скидки по промоценникам.

В магазинах, между тем, сообщают, что карты не работают от слова «совсем».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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