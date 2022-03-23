Россияне стали больше тратить, но реже покупать

В России снизилось число покупок одежды, косметики и товаров для дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на рост размера среднего чека, число покупок одежды, техники и товаров для дома в конце февраля – начале марта этого года не изменилось либо снизилось. Об этом свидетельствует аналитический обзор Tinkoff Datа.

Так, количество покупок бытовой техники и электроники выросло по сравнению с началом февраля на 22%, а средний чек взлетел в два раза. Но в сравнении с концом февраля – началом марта прошлого года количество покупок не изменилось, хотя средняя цена покупки и увеличилась на 86%.

Косметику в конце февраля – начале марта покупали почти в полтора раза чаще (+46%), чем в первой половине февраля, потратив на нее на 40% больше. Но, как отмечают эксперты, это традиционный рост расходов в категории перед 8 марта. Если же сравнить с аналогичным периодом 2021 года, то, несмотря на рост среднего чека на 20%, число покупок снизилось на 3%.

Совсем плохо обстоят дела с рынком одежды. Здесь число платежных операций выросло на 6% по сравнению с началом февраля, а средний чек – на 12%. Но по сравнению с 28 февраля – 6 марта прошлого года покупок было сделано на 53% меньше, хотя средняя цена приобретения выросла на 44%.

Покупки в категориях «дом» и «ремонт» сократились по сравнению с прошлым годом на 8%, но обошлись в среднем на 87% дороже. При этом в отдельные пиковые дни, 28 февраля и 2 марта, траты в этой категории выросли в два раза по сравнению с расходами в те же прошлогодние дни.

«Таим образом, количество операций по покупке одежды, техники и товаров для дома в этот период росло по сравнению с началом февраля, – цитирует авторов обзора РБК. – Однако если сравнить данные о покупках с аналогичным периодом прошлого года, то показатели остались неизменными или снизились».

Зато средняя сумма одной операции выросла. Однако на это влияет не только количество товаров в чеке, но и повышение цен.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»