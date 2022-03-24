24 марта ожидаются следующие события – Челябинск

24.03.2022, четверг
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10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная старту программы «Земский работник культуры» (Пресс-центр «Гранада Пресс»)
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12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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13:00 Челябинск – Торжественное открытие Авторизованного учебного центра Renga (Южно-Уральский государственный технический колледж, ул. Горького, 15)
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14:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по молодежной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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15:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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15:30 Челябинск – Хакатон-2022 по теме «Компьютерное зрение» (Южно-Уральский государственный университет, корпус 3Б, пр. Ленина, 87, ауд. 144)
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18:00 Челябинск – В клубе [Се]реальность в рамках фестиваля «Дни фантастики» состоится обсуждение российского комедийно-детективного сериала с Юрием Стояновым «Вампиры средней полосы» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, выставочный зал)
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18:30 Челябинск – Мастер-класс Екатерины Пензиной по созданию композиции из мозаики в рамках выставки «Цветные путешествия с Катей Пензиной» (Челябинский музей изобразительных искусств, Зал им. Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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