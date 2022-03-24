24 марта ожидаются следующие события – Челябинск

18:30 Челябинск – Мастер-класс Екатерины Пензиной по созданию композиции из мозаики в рамках выставки «Цветные путешествия с Катей Пензиной» (Челябинский музей изобразительных искусств, Зал им. Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)