«Аэрофлот» сократил количество рейсов из Челябинска в Москву

«Аэрофлот» отменил один из рейсов из Челябинска в Москву.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», под сокращение попал рейс 1421, вылетающий из Челябинска в 16:20. Пассажиры, купившие билеты с датой вылета на конец марта – апрель, получили сообщение об отмене и предложение выбрать другой рейс либо получить потраченную сумму.

О намерении «Аэрофлота» отказаться от перелетов в Москву из Челябинска и Магнитогорска стало известно в январе прошлого года: компания собиралась отдать эти направления на откуп дочкам-лоукостерам. В марте 2021 года сообщалось, что перевозчик уходит из 26 регионов, однако власти ряда областей этому воспротивились.

В Челябинске «Россия» не стала дублировать все рейсы головной компании, в результате количество мест на направлении «Москва Шереметьево» сократилось почти в 2 раза. Летом «Аэрофлот» в регион вернулся, смягчив дефицит билетов в сезон отпусков.

Однако от своих планов компания не отказалась: 1 февраля снова было заявлено, что весной 2022 года, в рамках стратегии развития группы до 2028 года, «Аэрофлот» прекратит полеты из Челябинска, Тюмени, Ханты-Мансийска, Сургута и Перми, чтобы сосредоточится на более выгодных дальнемагистральных направлениях. Предполагалось, что компанию вновь заменят лоукостеры.

Однако рейс 1421 (и обратный из Москвы) ни «России», ни «Победе» отдавать не стали – его отменили совсем. Пассажиров автоматически пересаживают на рейс в 19:20. Те, кого эта замена не устраивает, должны решить вопрос с перевозчиком самостоятельно.

Предположительно, рейс вернется в маршрутную сетку «Аэрофлота» с 29 апреля, но это не точно.

На сегодняшний день полетная программа компании из Челябинска в Москву включает 3 рейса в сутки.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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