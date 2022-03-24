Каждый второй южноуралец уверен, что мигрантов в регионе слишком много

Половина жителей Челябинской области недовольны переизбытком мигрантов в регионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 49% жителей Южного Урала считают, что трудовых мигрантов в регионе слишком много. Таковы данные опроса, проведенного Службой исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

Как правило, переизбыток гастарбайтеров замечают работники гостинично-ресторанного бизнеса, медицины и транспорта.

Еще 21% опрошенных считает, что число трудовых мигрантов находится на нормальном уровне, а 7% заявили, что трудовых мигрантов не хватает и могло бы быть больше. Чаще всего такого мнения придерживаются работники из сферы ритейла, маркетинга, юристы и ИТ-специалисты.

Интересно, что 37% респондентов уверены: пандемия никак не повлияла на количество трудовых мигрантов в городе, и их число осталось прежним. 14% респондентов отметили уменьшение численности мигрантов, а 16%, наоборот, считают, что их стало больше. 33% затруднились дать оценку.

Южноуральцев также попросили ответить на вопрос «По каким причинам в городе используется труд мигрантов?», выбрав в случае необходимости несколько вариантов. 58% уверены: все дело в том, что они берут за работу меньше, чем местные жители. 44% полагают, что условия, на которые соглашаются гастарбайтеры, не подходят для местных жителей (проживание, питание и т.д.). Также 44% жителей Челябинской области считают, что инострнцев нанимать выгоднее, поскольку им сложнее защитить свои права.

37% опрошенных думают, что мигрантов нанимают «свои» – предприниматели, которые сами были или являются выходцами из других стран. 35% видят причину использования труда иностранцев в том, что их можно нанять на такие виды работ, на которые местные жители не соглашаются. 7% считают, что мигранты работают лучше, чем местные жители.

Любопытно, что лишь 5% жителей Челябинской области видят в трудовых мигрантах исключительную пользу для экономики. 12% уверены, что гастарбайтеры приносят региону больше пользы, чем вреда, 40% считают, что польза и вред здесь друг друга уравновешивают. Еще 14% полагают, что вреда от иностранцев все-таки больше, а 19% и вовсе не видят в этом ничего хорошего. Так отвечали работники транспортной сферы, строители, производственники и медицинские специалисты.

16% опрошенных отметили, что на их взгляд трудовые права мигрантов в России не соблюдаются в принципе, еще 30% настроены менее скептично и полагают, что права соблюдаются, но не в полной мере. 12% уверены, что соблюдаются трудовые права лишь тех иностранцев, которые занимают руководящие позиции. Еще 12% полагают, что трудовые права соблюдаются достаточно для всех категорий мигрантов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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