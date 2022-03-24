Россия снимает ограничения на пересечение границы с Казахстаном

Россия снимает ограничения на перемещение через государственную границу с Казахстаном.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Российской Федерации, соответствующее решение принято оперштабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

«С 0 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2022 года будут сняты ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы», – уточнили представители федерального кабинета министров.

Напомним, Челябинская область – один из регионов России, граничащих с Казахстаном. Но ее территории действует три автомобильных пограничных перехода (Николаевка, Мариинский и Бугристое), а также два железнодорожных – в Карталах и Троицке.

Также с 30 марта снимаются ограничения на пересечение сухопутного участка российско-монгольской границы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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