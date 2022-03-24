В уральском ЗАТО «производили» молоко и масло из воздуха

На площадке в Озерске бизнесмены занимались выпуском молочного фасильсификата.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, о предприятиях-«чудотворцах» речь зашла на заседании областной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Так, по данным ведомства, на территории Челябинской области есть предприятия, которые занимаются производством фальсифицированного масла и его реализацией не только на территории Южного Урала, но и в других субъектах Российской Федерации (пробы продукции отбирались в Удмуртии, Пермском крае, Республике Марий Эл, Кировской области). Речь идет о компаниях ООО «Росмол», ООО «Велда», ООО «Уральский маслозавод», ООО «Продстандарт», ООО «Леддел-Сервис».

Лабораторные исследования подтверждают, что продукция этих предприятий содержит растительные масла и жиры на растительной основе, которая не может называться маслом сливочным ввиду использования в продукте немолочного жира.

При этом в составе продукции на маркировке производители растительные масла и жиры не указывают, что вводит в заблуждение покупателя и нарушает требования технических регламентов.

Интересно, что все эти фирмы работают в ЗАТО Озерск, где на одной производственной площадке зарегистрированы несколько юридических лиц, использующих одно оборудование и одни и те же помещения для выработки фальсифицированных товаров под разными брендами и торговыми марками.

Отметим, что при анализе размещенных в ФГИС «Меркурий» сведений выяснились факты «производства» этими предприятиями продукции без получения. В одном случае они, якобы принимая на предприятие продукцию без документов, при оформлении производственных и транспортных эВСД указывают в качестве поставщиков реальные и известные предприятия, которые фактически не проводили эти поставки. Так, к примеру, ООО «Росмол» за 23 месяца (с 1 июля 2019 по 20 апреля 2021 года) таким способом легализовало 900 тонн масла и 200 тонн сухого молока.

В другом случае, реально получая продукцию, коммерсанты во время своего производства незаконно увеличивали объем. Так, к примеру, ООО «Росмол» действительно получило от молокозавода из Республики Адыгеи 91,5 тонны масла в брикетах, что подтверждается системой «Меркурий». Но после расфасовки в пачки по 180-200 граммов масла было выпущено уже 130 тонн.

Челябинск, Виктор Елисеев

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