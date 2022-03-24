Начальник участка предприятия в Челябинске год собирал дань с подчиненных

Рабочие одного из заводов в Челябинске за год отдали начальнику больше миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, начальник участка одного из цехов промышленного предприятия Челябинска подозревается в совершении в получении взятки.

По данным следствия, в 2021 году мужчина получил более 1 миллиона рублей от своих подчиненных. За это он утверждал им объемы работ, значительно превышавшие фактически выполненные.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время выясняются обстоятельства совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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