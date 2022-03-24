В Челябинске выпустили справочник для бомжей

В Челябинске выпустили «Справочник бездомного» – издание тиражом 600 экземпляров подготовили в социальном отделе Челябинской епархии.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в справочнике шесть разделов: «Где поесть», «Где лечиться», «Где одеться» (с адресами, по которым можно получить одежду бесплатно), «Социальная помощь» (как оформить справку о потере документов, устроиться в приют и т.п.), «Экстренная помощь» (куда можно обратиться в особо трудных обстоятельствах), «Приюты».
Не просто указаны адреса, но и приложены фрагменты городской карты, позволяющие проложить кратчайший маршрут до того или иного храма и благотворительного учреждения.
«Справочник предназначен для челябинских бомжей. Доступа к интернету у них нет, а здесь много полезной информации, – пояснили в епархии. – Мы передали брошюру в пункты, где кормят бездомных. 50 штук передадим в комитет социальной политики Челябинска».
Челябинск, Ольга Арсентьева
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