Маршруток в Челябинске станет больше

В Челябинске запустят два новых автобусных маршрута. Они начнут работу с 14 апреля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», маршрут №7 свяжет улицу Харлова и ОПМС-42. Интервал должен составлять 30 минут.

Маршрут №141 пройдет между поселком Новосинеглазово и селом Вознесенка. Автобусы должны ходить раз в 35 минут. Обслуживать маршруты будут автобусы малого класса. По стандартной классификации это знакомые всем челябинцам ПАЗики и их аналоги. Однако иногда к этой категории относят и микроавтобусы (автобусы особо малого класса).

Интересно, что одной из целей транспортной реформы ее инициаторы называли отказ от использования машин малого класса и переход к обслуживанию маршрутов только автобусами среднего и большого класса вместимости.

Челябинск, Виктор Елисеев

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