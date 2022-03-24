25 марта ожидаются следующие события – Челябинск

25.03.2022, пятница

11:30 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по информационной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

12:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная второму этапу изменений маршрутной сети челябинской агломерации (Пресс-центр «Гранада Пресс»)

12:30 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

17:30 Челябинск – Хакатон-2022 по теме «Компьютерное зрение» (Южно-Уральский государственный университет, корпус 3Б, пр. Ленина, 87, ауд. 144)

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