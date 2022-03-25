В Челябинской области согласовали сроки охоты

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации согласовало сроки охоты в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в минэкологии региона, в южных районах области (на территориях Агаповского, Брединского, Варненского, Верхнеуральского, Карталинского, Кизильского, Нагайбакского, Чесменского муниципальных районов) охота начинается с 8 апреля – на самцов тетерева, с 9 апреля – на селезней, уток и на гусей (белолобого, гуменника – не являются краснокнижным).

В центральных районах (на территориях Аргаяшского, Еманжелинского, Еткульского, Коркинского, Красноармейского, Кунашакского, Октябрьского, Пластовского, Сосновского, Троицкого, Увельского, Уйского, Чебаркульского муниципальных районов Челябинской области, Копейского, Чебаркульского, Южноуральского городских округов) охота на самцов тетерева и глухаря открывается с 15 апреля, на селезней, уток и на гусей (белолобого, гуменника) – с 16 апреля.

В северных районах (на территориях Ашинского, Каслинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского, Саткинского муниципальных районов Челябинской области, Верхнеуфалейского, Златоустовского, Карабашского, Кыштымского, Миасского, Снежинского, Усть-Катавского городских округов) весенняя охота на селезней открывается с 23 апреля, охота на самцов тетерева и глухаря, вальдшнепа на вечерней тяге – с 24 апреля.

«Каждый вид охоты продлится 10 календарных дней, при этом охотиться на селезней с живой подсадной уткой можно будет во всех охотничьих угодьях области с 9 апреля в течение 30 календарных дней, – утончили в ведомстве. – Охота в закрепленных охотничьих угодьях осуществляется при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки, в общедоступных охотничьих угодьях охота проводится только при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов».

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»