Верба зацвела на Южном Урале раньше срока

В горах Таганая верба зацвела на неделю раньше.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», на горном хребте появились «ключики весны» – в заповеднике зацвела верба.

«Между прочим, верба – всего лишь обобщенное народное название ив, которых в России более 100 видов, а в национальном парке – 14. И самая распространенная из них – ива козья», – отмечают сотрудники учреждения.

По данным среднемноголетних наблюдений, распускаться она начинает 27 марта, а в этом году пушистые «заячьи хвосты» на ее ветках появились на 5 дней раньше. Впрочем, это далеко не рекорд. Самый ранний срок пробуждения вербы на Таганае был в 2008 году – 16 марта, а самый поздний – 15 апреля 2015-го.

Иногда повторную вегетацию провоцирует осеннее тепло, затем мохнатые почки зимуют и весной часто вводят в заблуждение наблюдателей. Такое явление называется ложным цветением, отмечают в национальном парке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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