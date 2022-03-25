Верба зацвела на Южном Урале раньше срока

В горах Таганая верба зацвела на неделю раньше.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», на горном хребте появились «ключики весны» – в заповеднике зацвела верба.
«Между прочим, верба – всего лишь обобщенное народное название ив, которых в России более 100 видов, а в национальном парке – 14. И самая распространенная из них – ива козья», – отмечают сотрудники учреждения.
По данным среднемноголетних наблюдений, распускаться она начинает 27 марта, а в этом году пушистые «заячьи хвосты» на ее ветках появились на 5 дней раньше. Впрочем, это далеко не рекорд. Самый ранний срок пробуждения вербы на Таганае был в 2008 году – 16 марта, а самый поздний – 15 апреля 2015-го.
Иногда повторную вегетацию провоцирует осеннее тепло, затем мохнатые почки зимуют и весной часто вводят в заблуждение наблюдателей. Такое явление называется ложным цветением, отмечают в национальном парке.
Челябинск, Виктор Елисеев
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