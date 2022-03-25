В России начали замораживать стройки

Российские девелоперы начали замораживать стройки. Причина – резкое подорожание стройматериалов и финансирования. Объёмы строительства жилья в стране могут сократиться на 20%, а коммерческой недвижимости – на 40%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последний год стоимость стройматериалов выросла в среднем на 25% – 30%, а цена некоторых наименований – например, арматуры, песка и щебня – увеличилась на 100%.

Согласно исследованию, проведенному ассоциацией саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия», в котором приняли участие топ-менеджеры 1 тысячи строительных и проектных компаний по всей России, разрыв логистических цепочек, в том числе в поставках стройматериалов, а также рост их стоимости вкупе с резким подорожанием кредитов, вынудили 40% застройщиков остановить строительство отдельных объектов жилой и коммерческой недвижимости. Еще 29% респондентов заявили, что пока не сталкивались с перебоями поставок стройматериалов, но решили отложить стройки, находящиеся в начальной стадии и направить все ресурсы на завершение почти готовых объектов.

При этом практически всем приходится менять согласованные проектные решения в части отделочных материалов и оборудования, ранее поставляемых из Европы.

Вице-премьер Марат Хуснуллин еще 1 марта признал, что в ближайшее время мы из Европы ничего получать не будем, напоминает «Коммерсант». Тогда застройщикам предложили заключать контракты на поставку стройматериалов и оборудования на азиатских рынках. Однако, пишет издание, ссылаясь девелоперов, производители из Китая не готовы оперативно замещать конкурентов, утверждая что из-за санкций, введенных США и ЕС в отношении РФ, оплата поставок серьезно затруднена.

В целом, полагают эксперты, объемы строительства жилья в стране могут сократиться на 20%, коммерческой недвижимости – на 40%, а индустриальной – на 50%.

Москва, Игорь Юров

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