Хотел настроить каналы: пенсионер отдал 53 тысячи рублей за «удаление вируса»

В Копейске 19-летнего парня задержали за обман пенсионера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию Копейска обратился 66-летний местный житель, который и рассказал об обмане.

По словам копейчанина, у него появились проблемы с просмотром телевизора: начали барахлить каналы. В подъезде дома он увидел объявление о ремонте аудио-видео техники и позвонил по указанному в нем телефону, вызвав мастера. Через какое-то время к нему пришел молодой человек. Парень повозился с пультом, после чего заявил, что удалил вредоносный вирус. «Мастер» объяснил, что вирус был очень опасен, и справиться с ним оказалось не так просто. И оценил свою работу в 53 тысячи рублей.

Пожилой копейчанин, не задумываясь, отдал деньги. Когда же он поинтересовался: как же все-таки быть с настройкой каналов, молодой человек посоветовал ему обратиться к обслуживающей антенну организации.

Новому мастеру южноуралец рассказал о визите незнакомца. Выслушав копейчанина и осмотрев бытовую технику, тот посоветовал обратиться в полицию.

После обращения пенсионера полицейские задержали 19-летнего жителя города Иваново. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Пока молодого человека отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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