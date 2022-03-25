В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей Регионального центра оценки качества и информатизации образования

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей ГБОУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования». В основу дела легли результаты проверки Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Фигуранту инкриминируется получение взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, взятка в размере не менее 350 тысяч рублей была получена от предпринимателей за общее покровительство и беспрепятственное заключение контрактов на поставку оргтехники рамках реализации национального проекта «Образование».

Сопровождение уголовного дела осуществляет УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области и УФСБ России по Челябинской области.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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