Челябинцев пригласили пройти флюорографию на Кировке

В Челябинске состоится профилактическая акция «Просветись!».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в субботу, 26 марта, на пешеходной части улицы Кирова пройдет публичная акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Врачи противотуберкулезного диспансера примут всех желающих в передвижном флюорографическом кабинете, расположенном рядом с «Нулевой верстой». Воспользоваться услугой может любой горожанин, имеющий при себе паспорт. Прошедших флюорографию, как и всех желающих, угостят горячим напитком из аптечной ромашки и вкусной кашей.

Кроме того, специалисты и волонтеры «Центра профилактического сопровождения «КОМПАС» подготовили развлекательную программу. Челябинцы смогут проверить свои знания в вопросах профилактики туберкулеза и здорового образа жизни, испытают свою смекалку, участвуя различных интерактивных играх и викторинах. А для любителей рукоделия подготовили мастер-класс по созданию броши-ромашки и топпера.

Самых активных ждет зарядка «Взбодрись!», которую проведут в 12:00 и 14:00.

Также в рамках мероприятия все желающие смогут также пройти анонимный экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию и получить ответ в течение 15 минут.

Челябинцев и гостей города ждут 26 марта на пешеходной Кировке, начало акции в 11:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»