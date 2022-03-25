«Манекен» предложил южноуральцам похулиганить

В Челябинске пройдет театральная Манекениада.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый проект театра «Манекен» пройдет с 27 марта по 1 апреля.

«Связующим образом первой театральной Манекениады, конечно же, будет образ Александра Пушкина – великого поэта, интересного человека и невероятного хулигана. События театральной Манекениады – это чистой воды эксперимент и театральные хулиганства, но все по Пушкину: «…в ней намек!» Это новый повод встречаться на территории театра», – рассказали инициаторы проекта.

Помимо репертуарных спектаклей, в программу Манекениады вошли кинопоказ, мастер-классы, перформансы, аудиопроменады. Спектакли и кинопоказ – по билетам, все остальные события – бесплатно, но по предварительной записи.

Завершит проект 1 апреля шоу театральной импровизации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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