На Южном Урале не будут ограничивать движение большегрузов по весенним дорогам

В Челябинской области отменили действие приказа «Об ограничении движения транспортных средств» в период весенней просушки автомобильных дорог.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора, ограничения вводились в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванных их естественным переувлажнением.

«В целях поддержки промышленников, поставщиков и производителей материалов, в условиях санкций снимаются весенние ограничения для движения всех транспортных средств по региональным дорогам Челябинской области, – заявили в правительстве области. – Данная антикризисная мера позволит также ограничить удорожание строительных материалов в Челябинской области».

При этом миндортрансу поручено провести дополнительные ремонтно-восстановительные работы в случае повреждения дорожного полотна.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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