На Южном Урале не будут ограничивать движение большегрузов по весенним дорогам

В Челябинской области отменили действие приказа «Об ограничении движения транспортных средств» в период весенней просушки автомобильных дорог.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора, ограничения вводились в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванных их естественным переувлажнением.
«В целях поддержки промышленников, поставщиков и производителей материалов, в условиях санкций снимаются весенние ограничения для движения всех транспортных средств по региональным дорогам Челябинской области, – заявили в правительстве области. – Данная антикризисная мера позволит также ограничить удорожание строительных материалов в Челябинской области».
При этом миндортрансу поручено провести дополнительные ремонтно-восстановительные работы в случае повреждения дорожного полотна.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube