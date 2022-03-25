Чиновника Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области подозревают в халатности

Руководителя отдела Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области подозревают в халатности.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, в ходе расследования установлено, что в 2016-2021 годы начальником отдела контроля и надзора за долевым строительством и его подчиненными не были своевременно выявлены и пресечены нарушения прав дольщиков. В итоге пострадали более 300 участников долевого строительства, которым застройщики не предоставили оплаченное жилье.

Отдела контроля и надзора за долевым строительством в указанные годы возглавлял Евгений Кучин.

Уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба) было возбуждено по результатам приема дольщиков в Следственном комитете.

Челябинск, Павел Зварзин

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