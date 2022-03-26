26-27 марта ожидаются следующие события – Челябинск

26.03.2022, суббота
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10:00 Челябинск – Большой просмотр книжных новинок (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, читальный зал)
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11:00 Челябинск – Акция «Просветись», приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом (пешеходная часть улицы Кирова)
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14:00 Челябинск – Tape-art для самых маленьких в рамках интерактивной семейной выставки «КнигаКвест» (Челябинский музей изобразительных искусств, картинная галерея, ул. Труда, 92А, второй этаж)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс по батику в рамках выставки «Цветные путешествия с Катей Пензиной» (Челябинский музей изобразительных искусств, Зал им. Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
27.03.2022, воскресенье
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10:00 Челябинск – Большой просмотр книжных новинок (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, читальный зал)
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13:00 Челябинск – «Футурологический конгресс» в рамках фестиваля «Дни фантастики» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс художника-иллюстратора Евгения Синицына по рисованию углем в рамках выставки «Цветные путешествия с Катей Пензиной» (Челябинский музей изобразительных искусств, Зал им. Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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15:30 Челябинск – Показ в рамках фестиваля «Дни фантастики» «Анимания: Кто придумал космос?»: новые имена современной российской анимации представит преподаватель кафедры режиссуры кино и телевидения ЧГИК, режиссер-мультипликатор студии «ВидимоНевидимо» Юлия Белавина (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, выставочный зал)
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