Власти Фарерских островов «похоронили» Джеймса Бонда

На Фарерских островах похоронили агента 007.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», надгробие Джеймсу Бонду установлено на острове Калсой, расположенном в северной части Фарерского архипелага.

Именно здесь Кэри Фукунага снимал финальные сцены фильма «Нет времени умирать» – 25-го в серии о Джеймсе Бонде – с Дэниелом Крейгом в главной роли.

Напомним, в финале картины Джеймс Бонд исчезает на фоне взрыва ракеты после того, как помешал злодею Люциферу Сафину (его роль исполняет Рами Малек).

Фильм стал последним, где роль Бонда исполнил Дэниел Крейг. Сам актер признавался в интервью, что хотел убить главного шпиона на планете еще после съемок в первой картине. К его удивлению, продюсеры франшизы сочли это неплохой идеей.

И хотя в финальных титрах зрителям сообщают, что Джеймс Бонд еще вернется на киноэкраны, власти Фарерских островов (автономного региона Королевства Дании) решили, что не стоит пренебрегать таким удачным поводом. И соорудили шикарное надгробие с надписью «В память о Джеймсе Бонде, 1962-2021». Открывал его, пишет издание Time Out, лично премьер-министр Фарерских островов Боардур Нильсен.

Островитяне рассчитывают неплохо заработать на достопримечательности. Они уже разработали программу тура, посвященного сюжету и съемкам на Калсое фильма о Джеймсе Бонде. Его стоимость начинается от 2 тысяч 800 датских крон (около 41 тысячи рублей).

Челябинск, Виктор Елисеев

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