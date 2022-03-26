В Магнитогорске вспыхнул пожар на рынке

В Магнитогорске вспыхнул пожар на вещевом рынке.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о возгорании торговых павильонов на улице Автомобилистов поступило в 18:17.

Огонь охватил площадь более 1 тысячи квадратных метров, горели кровли павильонов с игрушками и хозяйственными товарами. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»