В России начали продавать использованную бумагу для офисной техники

В Челябинске начали продавать использованную бумагу для принтера.

Как уже сообщал «Новый День», в середине марта в городе, как и по всей стране, возник дефицит бумаги для офисной техники формата А4. Цены сначала взлетели в 2 раза, а несколько дней назад купить 500 листов «Снегурочки» или SvetoCopy было невозможно даже 1,5 тысячи рублей.

Примерно в это же время на торговых платформах стали появляться объявления о продаже использованной бумаги: «черновики – одна сторона чистая». Цена – 300-350 рублей за 500 листов. Как правило, в качестве черновиков предлагают счета и счета-фактуры.

Отметим, что подобные объявления встречаются не только в Челябинске: аналогичные предложения появились на агрегаторах по всей стране. Скромнее всего продавцы в Сибири – там 500 листов черновиков готовы продать за 200 рублей, в Москве за лист, чистый только с одной стороны, просят 4 – 5 рублей.

Суда по всему, предложение не очень востребовано, тем более, что на тех же торговых площадках уже продается бумага для офисной техники, чистая с двух сторон, по цене всего в 2 раза выше, чем просят за черновики.

Челябинск, Павел Зварзин

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